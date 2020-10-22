В Ереване то ли агония, то ли паралич власти – политолог

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху показывают, что у официального Еревана не прослеживается никакой последовательности действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил азербайджанский политолог Ильгара Велизаде.

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По его словам, противоречивые заявления, звучащие из Армении, скорее приведут к обратному результату.

«В Армении вообще не прослеживается какой-то последовательности действий — в результате то ли агонии, то ли паралича власти. Когда премьер заявляет об отсутствии дипломатического решения, но отправляет своего министра в Москву и Вашингтон, он не вызывает никакого доверия. А любые попытки уговорить сопредседателей Минской группы ОБСЕ надавить на Азербайджан не будут иметь успеха. Модераторы пытаются нащупать условия продолжения своей посреднической деятельности и вовсе не собираются слушать, что им скажет Ереван», – считает Велизаде.

В свою очередь в беседе с изданием армянский политолог Грант Микаелян признал, что дипломатические усилия Еревана и призывы международных посредников к прекращению огня вряд ли будут эффективны.

«Но это часть необходимой работы по донесению армянской позиции о желании прекратить войну, не допустить крупномасштабного кровопролития и предотвратить проникновение террористов в регион», – сказал Микаелян.

Напомним, что для армянской стороны военная ситуация в Карабахе в настоящее время складывается не лучшим образом – за месяц боев непризнанная республика потеряла десятки населенных пунктов.