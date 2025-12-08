В ЕС угрожают сбивать российские самолеты

Несмотря на то, что по итогам парламентских выборов в Чехии победили силы, менее склонные к безоговорочной поддержке Украины, президент этой страны Петр Павел продолжает нагнетать антироссийкую истерию

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью британской газете The Sunday Times Павел пригрозил России фактическим вступлением НАТО в войну.

Он повторил тиражируемые западной пропагандой утверждения, что российские самолеты и дроны якобы регулярно нарушают европейское воздушное пространство, и попенял лидерам ЕС на нерешительность.

«Я считаю, что если эти нарушения будут продолжены, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, в том числе, возможно, сбить российский самолет или беспилотник. Россия не допустила бы повторения нарушений своего воздушного пространства. И мы должны поступить так же», – пригрозил чешский президент.

По его словам, Россия якобы преследует несколько целей.

«Одна из них – демонстрация того, что Россия может это сделать. Другой – проверка нашей системы противовоздушной обороны. Но это также проверка нашей решимости действовать в порядке самообороны», – считает Павел.

Напомним, что киевский режим и диктатор Владимир Зеленский регулярно требуют от НАТО сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины, фактически провоцируя на прямой военный конфликт с Россией.

