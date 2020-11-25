В Евпатории ФСБ накрыла махинаторов, причинивших миллионные убытки городу

25.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники ФСБ в Евпатории задержали местных бизнесменов, незаконно обогатившихся на 12 миллионов бюджетных рублей.

Об этом сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следователи установили, что предприниматели получили подряд от муниципального бюджетного учреждение «Порядок» на уборку территории города, но выполненные работы по факту не соответствовали сданным актам.

«Директор управляющей компании в качестве соисполнителей привлек двух индивидуальных предпринимателей, которые ввели его в заблуждение и предоставили счета на оплату, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно объема выполненных работ.

На основании представленных документов МБУ «Порядок» перечислило предпринимателям денежные средства. При этом фактически выполненные работы по уборке Евпатории не соответствовали актам, в результате чего администрации города причинен ущерб на общую сумму свыше 12 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Еще почти столько же денег незаконно получил другой директор коммерческого предприятия, который также был задержан.

«В рамках проводимой совместной работы Главного следственного управления и управления ФСБ установлена причастность к указанным преступлениям еще одного лица – директора коммерческого предприятия, причинившего ущерб администрации города Евпатории еще на сумму более 12 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела в отношении троих подследственных объединены в одно производство», – отмечается в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из самых известных мэров полуострова – градоначальника Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.