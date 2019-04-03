В Крыму возбудили громкое уголовное дело

03.04.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из самых известных мэров полуострова – градоначальника Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

С утра спецслужбы проводят обыск в администрации Евпатории и по нескольким другим адресам, связанным с мэром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отношении Филонова завели дело по ч.3 ст. 286 УК РФ. Если его вина будет доказана, градоначальнику грозит до 10 лет тюремного заключения.

Накануне Евпаторийский городской суд постановил расторгнуть договор с мэром по ходатайству прокуратуры. Причиной послужил «конфликт интересов» – Филонов назначил отца своей сожительницы на должность главы муниципального казенного учреждения. Сам мэр с таким решением не согласен и пообещал обжаловать его в судах высшей инстанции.

«Я не провидец, но у меня есть веские правовые основания считать, что судебное решение останется нереализованным и не вступит в силу. Признаюсь, что подобный исход дела не был для меня неожиданностью, а соответствующая апелляционная жалоба в Верховный Суд Крыма на это решение уже лежит передо мной… Как это часто бывает, чтобы доказать и отстоять свою позицию, приходится пройти все судебные инстанции. Уверяю Вас, я готов к длительному судебному процессу, у меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в эти непростые дни. P.S. Уважаемые коллеги! Сообщаю, что завтра все плану, я на работе, ПроФилонить не получится», – написал Филонов в своем блоге.

Ранее Филонов заявил, что хочет попросить у президента России Владимира Путина взять город под личный патронат.

Также он говорил, что «питается энергией» от главы Крыма Сергея Аксенова.