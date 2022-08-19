В Евпатории успели заснять разрыв ракеты в небе

19.08.2022  20:59 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Евпатории произошел хлопок в небе со следами работы ПВО.

Очевидцы сообщают о том, что сбит объект на подлете к селу Заозерное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории произошел хлопок в небе со следами работы ПВО. Очевидцы сообщают о том,...

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«В начале был гул, как от самолета, затем хлопок, и задрожали стекла. Больше ничего, тишина», – делятся евпаторийцы впечатлениями социальных сетях.

Официальных комментариев пока нет. Только предположения, что в канун Дня независимости Украины попыток прощупать слабые места в системе противоракетной обороны будет много.

Накануне вечером в Керчи сработала система ПВО. Что именно сбили на подлете к городу-герою не уточняется, хотя очевидцы сообщают о двух ракетах, прилетевших с северо-запада. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник.

Через некоторое время аналогично сработала система ПВО в Севастополе. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал.

Одновременно в украинском сегменте интернета усилилась информационная атака об эвакуации русских из Крыма. Сегодня количество фальшивых документов по поводу мер реагирования в Крыму достигло максимума.

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