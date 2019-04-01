Глава боснийских сербов пригрозил присоединением к Сербии , если Косово примут в ООН

16.04.2019, Идея демаркации границ Косово, горячо продвигаемая албанцами, вызывает острые споры не только в самой Сербии. Так, председатель Президиума Боснии и Герцеговины, отвечающий за сербскую часть страны, Милорад Додик сказал, что мир на Балканах невозможен, пока существует проблема границ и «похищения территории», и что необходимо пересмотреть границы с целью объединить районы, в которых преобладают те или иные народы. «Мы (Балканы – Ред., Ксения Голуб

эксперимент, в ходе которого нациям не позволили построить свои собственные страны, и затем попытаться работать вместе и построить дружеские отношения. Мы остались в остром конфликте друг с другом по многим вопросам. Пока есть проблема с границей и похищенной территорией, вы не можете обеспечить прочный мир», – сказал Додик в интервью «Вечерним новостям».

Он подчеркнул, что Республика Сербская (входящая в состав Боснии и Герцеговины) открыто следует политике Белграда и принимает все, что Сербия выбирает в качестве окончательного решения.

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Особо важным моментом в речи председателя Президиума стало признание, что Республика Сербская объявит независимость, если Косово получит место в ООН.

«Мы уже расстались, но об этом не объявлено. БиГ – полностью разделенное общество. Государство не работает, есть фантазии, что это так. Дейтонское соглашение «создало» эту страну, и теперь мы должны попытаться выработать общую политику. Но это не работает», – сказал Додик.

По его словам, нет никакой дилеммы, что геополитическое и региональное движение создаст момент, в котором станет возможным объединение Сербии и Республики Сербской.

«Было бы наиболее стабильно, если бы сербы объединились в одно перспективное государство Сербия. Мы никогда не нападали ни на кого в истории, и не будем даже сейчас. Это пространство принадлежит нам. Как кто-нибудь из Сараево сможет сказать, что Баня-Лука принадлежит ему? Это не их, а наше, сербское. Мы чувствуем, что принадлежим Сербии. 99 процентов сербов считают, что это Сербия», – сказал Додик.

Так же он поддержал президента Вучича в ситуации с оппозицией, добавив, что основной интерес Запада – иметь нестабильные государства в регионе для возможности вмешательства.

«Никто не хочет сильных лидеров в регионе. Как только кто-то укрепляется, они дестабилизируют его, потому что обеспокоены. Сербия сейчас решает проблему Косово и нуждается в сильной переговорной позиции, но если у вас внутри нестабильность, вы недостаточно сильны. Те, кто ходит по улицам, даже не подозревают об использовании и злоупотреблениях в этом отношении. Если бы государство не было демократическим, правительство (в Сербии) взяло бы полицию и армию и подавило бы протесты», – сказал Додик.