В Европарламенте собрались подсчитать убытки от антироссийских санкций

19.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Евросоюзу необходимо провести оценку потерь от взаимных санкций с Россией, а после этого отменить пагубно влияющие на экономики обеих сторон ограничения.

Об этом «Известиям» заявил французский депутат от партии «Национальное объединение», член комитета Еевропарламента по международным делам Тьерри Мариани.

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По его словам, уже в начале осени он инициирует рассмотрение этого вопроса.

«Для начала нам необходимо рассчитать, во сколько эти ограничения обошлись обеим сторонам — европейской и российской, — чтобы в дальнейшем поставить на обсуждение вопрос их отмены. Эта оценка необходима для того, чтобы в ЕП наконец признали, что такой подход имеет нулевой эффект. Эти меры продлеваются каждые полгода, однако они не приносят никакого результата», – сказал Мариани.

В России также уверены, что пересмотр санкционной политики отвечает не только российским интересам, но и потребностям самого ЕС.

«Россия никогда не выступает с просьбой отменить санкции. Мы научились жить в условиях этих ограничений, и я уверен, что европейские страны от наших контрсанкций потеряли не меньше, чем мы, – заявил изданию первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. – Главное, как себя поведет Европарламент, насколько взвешенными будут его позиции по сравнению со взглядами предыдущего состава».

Сейчас в отношении РФ, напоминает издание, действует три пакета европейских санкций, введенных после украинских событий 2014 года. Во-первых, персональные ограничения, направленные на российских и украинских физических и юридических лиц. Они запрещают въезд в страны ЕС и замораживают активы этих лиц в европейских банках. Во-вторых, меры в отношении Крыма, которые не разрешают какие-либо формы взаимодействия с республикой. И в-третьих, экономические секторальные санкции, которые ограничивают торговлю с РФ в ряде областей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии полагают, что общий механизм обхода санкций США сблизит Европу и Россию

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