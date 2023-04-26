В Европе малейшее общение с русскими становится преступлением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за разжигаемой русофобии жителям европейских государств стало опасно даже иметь в России родственников или друзей.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила российская журналистка Дарья Асламова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас в Европе иметь русскую жену – это как получить чёрную метку. Это действительно страшно. Тем более – иметь русскую жену, военную журналистку, которая работает в Донбассе. Это для них преступление в кубе. Я знаю несколько семей, которые уже распались. Женщина, журналистка, была вынуждена бежать из Германии, причём она не была так известна, как я. Они не виделись с мужем уже год, и, скорее всего, такой брак распадётся. Я с ужасом думаю, что будет с моей семьёй, потому что мне просто опасно въезжать в Хорватию», – сказала Асламова.

Она подчеркнула, что европейские СМИ всеми силами раздувают русофобию и подвергают остракизму всех неугодных.

«Я боюсь сказать что-то лишнее. Потому что не знаю, чем это закончится для моего мужа. Проблема не в населении, население критически относится ко всему. Проблема в либеральных медиа. Например, есть такой страшный факт, что был страшно избит журналист Роберт Валдец, причём он трижды получал награды как лучший журналист Хорватии. И, вообразите, что ни одно либеральное медиа, ни Федерация журналистов, ни Союз журналистов не сделали ни одного заявления. Никаких пресс-конференций, полная тишина, что меня страшно пугает. Полная изоляция, как будто ничего не произошло. Если что-то случается с какой-то собачкой, или геем, который вышел на парад, и на него случайно напали – там стоит такой вой, будет немедленная реакция. То есть, атмосфера ненависти подогревается медиа, люди настроены куда более критично. Поэтому я не верю, что это кто-то, прочитав в газетах, напал на моего мужа, мне это выглядит странным», – отметила она.

«А люди настроены критично, несмотря на то, что каждый день им говорят, что во всём виноваты русские. То есть, это расчеловечивание, дегуманизация русских. Невозможно каждый день говорить, что русские – это нелюди, и чтобы этой атмосферы не было», – подытожила журналистка.