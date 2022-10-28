В Европе паника после призыва Верещук к соотечественникам не возвращаться на Украину

Новости Украины

С приближением зимы на правительства многих стран ЕС «свалилась» головная боль в виде уже раздражающих европейцев украинских беженцев, которых попросту некуда девать.

Об этом в эфире «Белта» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе всех повергло в шок даже заявление вице-премьера Верещук на счет того, что украинцы должны перезимовать в Европе. То есть – нормально, да? Сейчас Европа думает, как ей перезимовать, где взять горючее, топливо, электроэнергию, как расплатиться. У людей там не хватает денег на это. Называется – «энергетический голод», сейчас термин такой появился. И тут Украина говорит: «Вы там, кто сидите в Европе, получаете пособие, получаете помощь на существование. А вы не уезжайте. Вы там и зимуйте!». Мало того, еще сейчас к вам подъедут миллионы украинцев, перезимуют, а дальше – будем решать. Это же я дословно цитирую украинского вице-премьера. И тут Европа чешет репу, как же так? А нас кто-то спросил вообще? Тем не менее, позиция Украины сейчас именно такая – нахлебническая», – отметил Корнилов.

Он привел пример Чехии как один из показателей степени раздражения украинцами в Европе.

«Даже в Чехии уже выгоняют детей с детских площадок, услышав украинскую речь. Я, конечно, не приветствую это. Но вы понимаете, какая степень раздражения уже начинается. Это стало головной болью для многих правительств Европы. В Дублине сейчас правительственный скандал из-за того, что приезжают новые украинские беженцы, а им говорят: «Все, мест уже нет. Некуда вас селить». Если женщин, детей как-то рассовали по ночлежкам, приютам, то мужики вообще на улице, в аэропорту вынуждены были несколько ночей ночевать. И все. И девать их некуда. В Шотландии приближается суровая зима. Шотландские зимы – это не Испания, не Италия», – заметил он.

«А украинцы – как жили с весны, их поселили в круизные лайнеры, в кораблики пришвартованные прогулочные всевозможные, так живут в каютах. И девать их некуда. И шотландское правительство не знает, что делать с ними зимой. И тут такое заявление Верещук. А давайте-ка, мы все, как перелетные птицы полетим, перезимуем», – рассказал политолог.