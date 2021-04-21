В Европе согласились отдать Украину Путину – киевский эксперт

21.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Некоторые европейские элиты поддерживают президента РФ Владимира Путина и согласны отдать Украину России для того, чтобы не случилось большой войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В части европейских столиц и истеблишмента есть мысль о том, что Россия большая и сильная страна, и если они где-то что-то отхватят и так далее, съедят и будут ещё долго переваривать Украину.

Такой сценарий, чтобы не допустить большой войны, существует у части европейской элиты. Но ситуация, когда Украина жёстко обороняется – это масштабная война, поток беженцев, необходимость жёсткого и конкретного реагирования Запада, на которое он не всегда готов… социально-экономические проблемы, этот сценарий для европейцев нежелателен.

На закрытых встречах европейских элит говорят такую фразу: «Ну, Россию можно понять». Потому что они также имеют своё имперское прошлое и так далее, определённую ностальгию, у некоторой части европейской элиты, даже где-то потеют ладошки, когда они видят, как действует Путин, и они приблизительно себе представляют, что если бы, то и они могли бы действовать таким способом. Если копнуть на сто лет назад, то в принципе европейцы так и делали», – грустно резюмировал Саакян.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что европейские лидеры Эммануэль Макрон и Ангела Меркель оказывают давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений в выгодной для Кремля последовательности.