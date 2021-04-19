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19.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Франция
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Каспаров: Макрон принуждает Зеленского к капитуляции Украины перед Путиным

Новости Украины

Европейские лидеры Эммануэль Макрон и Ангела Меркель оказывают давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений в выгодной для Кремля последовательности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, конечно, ждет того, что с подачи Макрона и Меркель, но в первую очередь Макрона, Украина согласится на капитулянтские условия, которые, как я понимаю, будут обсуждаться в группе советников», – заявил Каспаров.

Он считает, что Украина не согласится на начало федерализации, предусмотренное Минском-2.

«Как бы не пытался Запад пойти на уступки, как бы позорно не вели себя Макрон с Меркель, выкручивая сейчас руки Украине для принятия путинских условий по так называемому «Минскому соглашению», я думаю, это все равно уже невозможно вернуть обратно, джинн уже вышел из бутылки», – сказал Каспаров.

По его мнению, ситуация в итоге будет двигаться к нарастанию конфликта между Западом и Россией.

«Путин вынужден будет отвечать, а у коллективного Запада тоже рано или поздно не остается выбора. И, может быть, мы действительно находимся сейчас на пороге принципиально новой геополитической раскладки, когда Запад, несмотря на все нежелание, вынужден будет вступить на прямую конфронтацию», – сказал Каспаров.


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