В Евросоюзе разгорелись споры по поводу морской блокады России

Олег Кравцов.  
29.01.2026 10:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1269
 
Дзен, ЕС, Россия, Санкции


В пятницу на конфиденциальных переговорах с Еврокомиссией, где будет обсуждаться новый пакет санкций против Москвы, Польша предложит ввести полный запрет на морские перевозки судов, транспортирующих российскую нефть.

Об этом пишет польский новостной портал RMF24, пообщавшись с осведомленным дипломатом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша призывает к отмене нынешнего неэффективного механизма ограничения цен на российскую нефть и замене его полным запретом на предоставление морских услуг, связанных с торговлей этим российским сырьем», – сказал источник издания.

Поляки надеются, что такие меры приведут к «увеличению транспортных расходов и снижению прибыли, которую Россия направляет на военные операции и наращивание военной мощи».

«Полный запрет на услуги также было бы проще осуществить, поскольку больше не было бы возможности использовать поддельные или труднопроверяемые документы для подтверждения соблюдения ценовых ограничений или доказательства того, что судно не находится в санкционном «черном списке», – говорится в публикации.

Поддерживают Варшаву в этом вопросе Швеция, Финляндия, Дания и страны Балтии.

«Однако это предложение может встретить сопротивление со стороны Кипра, Мальты и Греции, которые обладают крупнейшими флотами и могут опасаться, что ужесточение санкций нанесет ущерб их морским компаниям, перевозящим российскую нефть в соответствии с ценовым ограничением. Россия использует танкеры из этих стран для транспортировки нефти в Китай и Индию», – пишет RMF24.

При этом выражается надежда, что принятие Кипром на себя шестимесячного председательства в ЕС 1 января может нейтрализовать его оппозицию, поскольку «страна, занимающая председательство, не может блокировать; она должна выступать в качестве «честного посредника», стремящегося к компромиссу».

