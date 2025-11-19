В Евросоюзе воспринимают украинцев как пьяных нищих селюков – депутат Рады
В европейских учебниках Украина изображается как нищая и расколотая страна, не имеющая никаких значимых достижений.
Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Представьте себе – где-нибудь в Цюрихе, Брюсселе или Берлине дети открывают учебник по географии, и читают: на Украине много бедных людей, молодёжь всё больше злоупотребляет алкоголем, на востоке живут россияне, а Крым – спорная территория.
А потом сухой абзац – на Украине идёт жестокая война. Без единого слова, кто напал и кто убивает. И это не российский буклет, а швейцарский школьный учебник.
И такую искажённую информацию можно найти и в немецких, французских, венгерских учебниках. Именно эти дети через несколько лет будут голосовать на выборах и определять политику своих стран. Решать… помогать Украине или нет. И они уже сейчас получают образ нашей страны, как бедной, пьяной, расколотой, которая сама виновата в своих бедах», – жаловался депутат.
Он возмутился, что в этих учебниках Украина подаётся как двуязычная страна, в некоторых областях которой «проживают до 40% людей российских национальностей», и даже отдельно выделена Новороссия.
«А ещё, согласно карте, на Украине только два города – Киев и Чернобыль», – негодовал Княжицкий.
Аналогичная ситуация в учебниках других европейских стран – Германии, Италии, Дании, Франции, Австрии.
Особенно сильно депутата-бандеровца возмутило оформление Украины в немецком учебнике: никаких технических или культурных достижений, только сельское хозяйство, «парень с балалайкой между Запорожьем и Бердянском».
«Мифы закладываются в детстве. Поэтому европейские народы не воспринимают украинцев частью своего сообщества», – подытожил Княжицкий.
