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22.10.2021 23:49 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Спорт, Строительство
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В Форосе открыли новый стадион, а противники застройки парка судятся в Казани

В крымском поселке Форос после реконструкции открылся  детский стадион. Он сможет круглогодично принимать посетителей...

В крымском поселке Форос после реконструкции открылся  детский стадион. Он сможет круглогодично принимать посетителей благодаря теплому южнобережному климату.

«Уже сегодня мы получили профессиональное футбольное поле и беговые дорожки, выполненные из качественного современного материала. Плюс, подрядчик укрепил подпорные стены. Большое спасибо нашим инвесторам, представителям социально ориентированного бизнеса, которые помогают в реализации важных объектов в городе», – сообщила Янина Павленко, глава администрации Большой Ялты, в состав которой входит Форос.

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На уточняющий вопрос, не являются ли упомянутые инвесторы застройщиками Форосского парка из Татарстана, Павленко ответила отрицательно.

Несмотря на то, что строительство в парке остановить не удалось, и там уже давно возведены корпуса нового детского центра, противники застройки инициировали судебную тяжбу.

Крымский общественник Александр Бурдонов подал иск в Вахитовский райсуд Казани с требованием «возмещения ущерба за нарушение природоохранного законодательства» против фирмы «Татинвестгражданпроект».

22 октября в Казани состоялось предварительное заседание по делу, а за два часа до его начала в Крыму в Форосской церкви прошел молебен «за успешную судебную защиту».

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