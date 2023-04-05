В Гааге начали судить террористов-албанцев из Косово. Чтобы оправдать?

Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово 3 апреля начал рассмотрение дела экс-президента самопровозглашенной «Республики Косово» Хашима Тачи, бывших спикеров «парламента» этой «республики» Кадри Весели и Якупа Красничи, а также бывшего депутата косовского «парламента» Реджепа Селими.

По версии спецпрокуратуры, наряду с участием в совместном преступном деянии они несут и личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства.

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Однако предыдущие процессы против албанских террористов в Косово, и в целом против боевиков, боровшихся против сербов в странах бывшей Югославии, дают мало надежд на справедливый приговор упомянутой четвёрке.

Например, легким испугом отделался Насер Орич, командующий силами боснийских мусульман в Сребренице, которого обвиняли в убийстве более 3 тысяч мирных сербов в 1992-1995 годах. Но Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил его только к двум годам лишения свободы, освободив сразу, учитывая предварительное заключение.

Хотя Орич с удовольствием показывал журналистам газет The Washingnon Post Джону Помфреу и The Toronto Sun Биллу Шиллеру снимки его «подвигов» в сербских селах.

Тогда Шиллер писал:

«Орич – самый кровожадный убийца. Все эти снимки он показывал мне сам, когда мы сидели у него дома в январе 1994 г. Я с ужасом рассматривал шокирующие видеокадры того, что Орич называл «наилучшие хиты Насера Орича». Я видел на них множество трупов, спаленные дома, отрубленные головы, бегущих людей. В следующем ряде кадров были показаны мертвые тела людей, погибших от взрывов.

Хвастался и сам Орич:

«Мы отправили их на Луну».

Когда в кадрах появился «город призраков», Насер Орич поспешил объявить, что «мы убили там 114 сербов».

А один из командиров албанской военизированной группировки «Освободительная армия Косово» (ОАК) Рамуш Харадинай был оправдан в Гааге трижды. В 1999 году Харадинай активно сотрудничал с силами НАТО, бомбардировавшими территорию Сербии. После войны он продолжил сотрудничество с миссиями ООН и НАТО в Косово, а в 2005-м даже стал «премьер-министром» в созданном косовскими албанцами правительстве края.

В 2007 году в МТБЮ начался первый процесс по делу Рамуша Харадиная и двух других обвиняемых, но в апреле следующего года Харадинай был оправдан по всем пунктам. Лишь один из обвиняемых – бывший заместитель Харадиная Лахи Брахимай – был приговорен к шести годам лишения свободы.

В 2010 году МТБЮ отменил оправдательный приговор, указав, что в Косово свидетелей по делу Харадиная запугивали. Некоторые из них погибли при чрезвычайно сомнительных обстоятельствах. Рамуш Харадинай и два обвиняемых, проходящих по тому же делу, вновь предстали перед судом. Обвинение требовало для Харадиная 20 лет лишения свободы, но все трое были оправданы.

В 2017 году Рамуш Харадинай стал «премьер-министром Республики Косово», но в 2019-м подал в отставку после того, как обвинения ему предъявил уже Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово, созданный в 2015 году.

Харадинай объяснил, что желает выступать на суде не как глава правительства, а как обычный гражданин. Однако суда как такового не было: бывший боевик был допрошен в качестве подозреваемого и использовал свое право на отказ от дачи показаний, после чего дело было закрыто. Произошло это несмотря на две книги мемуаров Харадиная, в которых он подробно описал свой кровавый «боевой путь».

Конечно, дело Хашима Тачи и его сообщников имеет свои особенности. В декабре 2010 года спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), бывший швейцарский прокурор Дик Марти опубликовал доклад, в котором утверждалось, что в конце 90-х годов премьер Косово Тачи возглавлял преступную организацию, занимавшуюся заказными убийствами, похищением людей и торговлей человеческими органами.

Тачи был одним из основателей и лидеров ОАК, добивавшейся в 1998-1999 годах независимости автономного края Косово и Метохия от Сербии. «Дреницкая группа» была доминирующей фракцией в ОАК. В докладе Марти говорится, что «Тачи и другие члены «Дреницкой группы» постоянно называются «главными игроками» в разведывательных докладах о косовских структурах организованной преступности».

Бурные дебаты по депутатскому отчету прошли в январе 2011 года, но европейцам понадобилось еще почти десять лет, чтобы проявить политическую волю и решиться вызвать в суд лидеров «независимого» Косово. При этом, хотя обвинения Тачи сотоварищи были предъявлены ещё в ноябре 2020 года, судебное разбирательство началось лишь теперь.

В Сербии в связи с этим политики делают хорошую мину при плохой игре. Так, председатель комитета сербского парламента по делам Косово и Метохии Милован Дрецун выразил надежду, что суд в Гааге признает террористический характер ОАК.

«Будет доказано, что были совершены ужасные преступления, и что эта организация является не только террористической, но и преступной, а также что вся история самопровозглашенного государства Косово держится на тех страшных преступлениях», – сказал Дрецун.

При этом президент Сербии Александр Вучич начало суда над Хашимом Тачи и его подельниками не комментирует, чем подтверждает гуляющую еще с 2020 года версию, что это дело является лишь прикрытием процесса признания независимости «Республики Косово» со стороны Белграда.

Да и слушания в Гааге начались через несколько недель после того, как Вучич на встрече с «премьером Республики Косово» Альбином Курти в македонском городе Охрид согласовал реализацию так называемого франко-немецкого плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной.

Если этот план, предполагающий де-факто признание Сербией независимости «Республики Косово», будет осуществлён, то Хашим Тачи и его сообщники могут быть осуждены, хотя вряд ли получат большие сроки. Если же Белград откажется уступать давлению Запада или будет затягивать процесс признания, то косовский экс-президент вполне может быть оправдан, как его товарищ по оружию Рамуш Харадинай.

Сам же Хашим Тачи, выступая в судебном заседании 4 апреля, заявил, что ни в чём не виновен и ожидает своего оправдания по всем пунктам обвинения, что, по его словам, «станет эпилогом этого суда». К сожалению, вероятность именно такого исхода достаточно высока.