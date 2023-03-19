Вучич сделал очередной шаг к признанию Косово – ради денег и обещания вступления в ЕС

Так называемый франко-немецкий план урегулирования отношений между Белградом и Приштиной будет в полном объёме выполняться обеими сторонами, согласовано Приложение о его реализации с более конкретными шагами.

Это стало результатом 12-часовых переговоров президента Сербии Александра Вучича с «премьером Республики Косово» Альбином Курти при участии западных посредников, которые прошли 18 марта в городе Охрид (Северная Македония), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Текст «Приложения о реализации соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией» был опубликован на сайте Европейской службы иностранных дел. В нём сказано, что этот документ является неотъемлемой частью ранее представленного так называемого франко-немецкого плана, предполагающего де-факто признание Сербией независимости «Республики Косово», которую албанские сепаратисты провозгласили на территории сербского автономного края Косово и Метохия. Обе стороны обязались «уважать» как сам план, так и приложение к нему.

Уже во втором пункте Приложения сказано, что оно наряду с планом станет «неотъемлемой частью соответствующих процессов присоединения Косово и Сербии к Европейскому Союзу». В нём также говорится, что Приштина и Белград приняли к сведению, что «любое несоблюдение обязательств по предыдущим соглашениям может иметь прямые негативные последствия для их вступления в ЕС и оказания финансовой помощи со стороны Евросоюза».

В тексте есть пункт, касающийся создания Сообщества сербских муниципалитетов, который власти в Приштине обязались сформировать ещё в 2013 году согласно «Брюссельскому соглашению», но не сделали этого безо всяких последствий для себя.

«Косово немедленно инициирует переговоры… о создании конкретных договоренностей и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самоуправления сербской общины в Косово согласно предыдущим соглашениям о диалоге», – сказано в документе.

Уровень неконкретности формулировки очевиден для всех.

Кроме того, ЕС в течение 150 дней обязался организовать конференцию «доноров», чтобы установить пакет инвестиционной и финансовой помощи для Белграда и Приштины. Но он не будет предоставлен до тех пор, пока не будет определено, что все положения соглашения полностью реализованы.

«Косово и Сербия договариваются, что будут выполнять все пункты независимо друг от друга. Косово и Сербия договариваются, что не будут блокировать выполнение какой-либо статьи (пункта). Все обсуждения, связанные с выполнением соглашения, будут проходить в рамках диалога под руководством ЕС», – сообщает Европейская служба иностранных дел.

Также стороны договорились создать в течение 30 дней Совместный мониторинговый комитет под председательством ЕС, который будет контролировать выполнение всех положений.

По итогам переговоров глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует договоренность сторон о реализации Соглашения о пути к нормализации отношений, которое «призвано стать неотъемлемой и обязательной частью их европейского пути». По его словам, «цель заключалась в том, чтобы «Косово» и Сербия договорились о том, как выполнять Соглашение, принятое на встрече 27 февраля в Брюсселе».

«Должен признать, что сначала мы предложили более амбициозное и детальное предложение для Приложения. К сожалению, стороны не смогли прийти к соглашению… Это не было сделано, потому что, с одной стороны, Косово не было гибким в отношении содержания, а с другой стороны, из-за тех принципов, которые Сербия ранее объявила», – сообщил Боррель.

«Премьер Республики Косово» Альбин Курти заявил, что «это не окончательное соглашение, но оно было принято». Он также отметил, что президент Сербии уклоняется от подписания соглашения, которое является признанием независимости Косово де-факто.

«Теперь у нас есть приложение о том, как мы будем соглашение реализовывать. Оно приемлемо для нас – от подписи я не убегаю», – заявил косовский «премьер».

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в качестве главного своего достижения на переговорах в Охриде назвал тот факт, что он «ничего не подписал».

По его словам, он не подписал предложенный документ прежде всего, потому, что Сербия международно признанное государство, в отличие от Косово. Вучич сказал, что тяжело доказать, что соглашение существует без подписи, однако Сербия готова к его имплементации до своих «красных линий», которые относятся к формальному признанию Косово.

«Для нас изменилось то, что мы сейчас знаем, что от того, что мы будем делать, будет зависеть наш европейский путь. Кто угодно завтра может сказать, что не заинтересован в европейском пути. А я – заинтересован, ведь я президент, который должен учитывать интересы страны. Я понимаю, что мы должны сделать, сохраняя наши государственные интересы. Думаю, что для нас лучше оставаться на европейском пути», – заявил Александр Вучич в специальном обращении к нации.

Таким образом, для внутреннего пользования Вучич будет настаивать на том, что документ не подписан, поэтому обвинения со стороны оппозиции в «сдаче Косово» являются необоснованными. А для Запада – будет подтверждать взятые обязательства и неукоснительно выполнять их, как это было с «Брюссельским соглашением», которое реализовал только Белград.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 27 февраля 2023 года Александр Вучич не отказался от западного плана, предусматривающего де-факто признание независимости Косово