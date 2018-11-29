29.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В Галичине из супермаркетов выметают гречку, спички и свечки

Большая часть населения Украины куда больше боится репрессий, которые последуют за военным положением, нежели нападения России.

Об этом львовская журналистка Елена Бойко рассказала в эфире канала «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне звонила и моя дочь, и мои друзья, родственники и знакомые со всех регионов Украины, причем, что интересно, звонили из тех регионов, где нет военного положения. В тех, регионах, в которых его ввели, больше всего переживают за то, что заблокируют счета, отожмут бизнес и не дадут вовремя удрать, потому как некоторые уже предполагают, что удирать придётся. Никто не боится, что Россия нападет, они боятся репрессий в связи со введением военного положения. Во Львове, в Тернополе, в Ивано-Франковске, Закарпатье из супермаркетов вымели гречку, спички, свечки. Все боятся Порошенко», – заявила Бойко.

Напомним, что на Украине ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.

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