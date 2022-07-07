В Галичине могут начаться погромы на языковой почве – Уралов

Новости Украины

Галичина – один из очень специфических регионов Западной Украины, где «контужены» на языковом вопросе, и именно туда сейчас перебралось огромное количество беженцев из русскоязычных Харькова и Днепропетровска.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западной Украине четыре субрегиона: Волынь, Галиция, Закарпатье и Буковина. Они очень разные. Волынь будет тяготеть, так или иначе, к Белоруссии. По менталитету людей, по укладу жизни Полесье и Волынь тяготеют к Белоруссии. Там даже была смешная история в 99-м году, там проходили выборы на Украине и в Белоруссии одновременно, с разницей в пару недель. Там есть река Горынь, где жил Змей-Горыныч, как раз пограничная, и там есть сёла. И пришли местные жители на украинские выборы, и устроили скандал: «где Лукашенко в бюллетене?» Потому что они смотрели белорусское ТВ, ещё постсоветский союз, они чаще бывали в райцентрах Белоруссии. Мне было 20 лет, я только начинал работать в тех политтехнологиях, и я смеялся, что такой был парадокс. Они действительно были ментально, социально, по укладу своей жизни – были очень похожи. В Закарпатье, там будет что-то играть Венгрия, я в этом уверен, начиная с того, что там очень много венгров этнических с паспортами, и своя история отношений. Буковина – сильное влияние Румынии и Молдавии. И выделяется та самая Галиция, которая является идеологической для бандеровщины. Но она очень сильно изменилась. Потому что никто так сильно не русифицировал Галичину, как нынешний кризис, потому что такое количество переселенцев из Харькова, Днепропетровска… переселенцев русскоязычных – я это наблюдаю, как человек, который учился, жил во Львове. Я ожидаю межнациональное обострение, потому что у Западенцев, особенно Галичан – они, конечно, контужены по языковому вопросу, как и белорусские националисты. Я помню эти безумные дебаты, какой-то «мовный инспектор», такая сволочь, ходил и доставал госорганы, белорусский блогер. А там это всё поставлено на госучёт: переименовывают улицы», – отметил он.

«Там будет социальный конфликт очень серьёзный между теми, кто приехал с Востока, русскоязычными, и местными жителями, как бы там не дошло до погромов. Очень не хочу. Но я знаю галичан, но у них на теме «мовы», на теме религии, они же униаты, греко-католики, там есть нездоровая ситуация, которую надо лечить», – рассказал политолог.