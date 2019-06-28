В «Газпроме» объяснили, почему руководство «Нафтогаза» и западные эксперты – никто

28.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия воспринимает инициативу коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о замене транзитного газа на своп-схему как обыкновенный интернет-вброс, каких в сети много, потому что официального запроса по этому поводу не было.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается замены транзита на своп – мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали. Это некие заявления отдельных управленцев НАК «Нафтогаз Украины» в соцсетях. Конечно, к таким заявлениям мы относимся несерьёзно.

В социальных сетях сделали заявление замены транзита на своп. Но если читать социальные сети – там можно прочитать много чего интересного. Например, там есть предложение замены газа на дрова. Поэтому мы к этим социальным сетям и заявлениям, которые там есть, серьёзно не относимся», – отметил Миллер.

Также, по мнению главы «Газпрома», не стоит воспринимать всерьёз и западных аналитиков, которые в своих «прогнозах» рассматривают только удобные для себя варианты.

«Знакомясь с зарубежными аналитическими материалами и общаясь со своими зарубежными коллегами, читаешь и слышишь разные сценарии (будущего международной политики «Газпрома» – прим. ред.). И этих сценариев достаточно много: «А если «Северный поток – 2», или построят его вовремя», одновременно «А если не будет договора на транзит, или если этот договор будет», «А что будет, если не будет прямого договора на поставку российского газа на Украину», «А что будет, если вдруг вовремя не будет введён «Турецкий поток».

И число этих сочетаний достаточно большое. Но приходится обращать внимание своих зарубежных коллег: я видел много материалов, и зарубежные аналитики называют не все варианты. Нигде нет варианта о том, что «Северный поток – 2» будет построен вовремя, и будет до 31 декабря подписан новый контракт на транзит, будет подписан новый договор на прямую поставку российского газа на Украину. А почему такого варианта нет? Нет и некоторых других вариантов», – иронично резюмировал Миллер.