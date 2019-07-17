В ГБР предупредили, что Порошенко не стоит уклоняться от допроса

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко будет повторно вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя ведомства, в рамках уголовного дела по продаже завода «Кузня на Рыбальском», принадлежавшего Порошенко, в качестве свидетеля был вызван нынешний собственник, украинский политик Сергей Тигипко.

«В этом уголовном деле уже проведены допросы, в том числе допрос свидетеля Сергея Тигипко, проведены другие допросы свидетелей, а также выемки документов. Хочу акцентировать – в этом уголовном производстве никому не было объявлено подозрение. Все участники этого производства находятся в равных условиях. Сам Петр Порошенко должен быть быть заинтересован в том, чтобы предоставить показания, чтобы следствие было непредвзятым и полным.

В дальнейшем, в связи с тем, что он сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий. Я рассчитываю, что он придет и предоставит все показания, а также материалы и информацию, которыми он владеет», – заявил Труба.

Глава ГБР подчеркнул, что ведомство пойдет навстречу просьбе адвоката Порошенко и экс-президенту повторно отправят повестку после парламентских выборов: «Сегодня поступило обращение адвокатов Петра Порошенко о том, что они не могут явиться на допрос в связи с тем, что он принимает участие в предвыборной агитации. В связи с этим он просит перенести допрос после 21 июля 2019 года. Мы, конечно, пойдем навстречу, и следующий вызов состоится после 21 июля».

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань направил в ГБР письмо, в котором пояснил, что его клиент слишком занят избирательным процессом, поэтому не явился на допрос.