В Генштабе ВСУ грозят зачистить Донбасс за пару недель

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Республики Донбасса будут побеждены украинской армией в считанные недели, если им перестанет помогать Россия.

Об этом в интервью киевскому изданию «День» рассказал начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персоналом Генштаба ВСУ, полковник Михаил Щербина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению полковника, работавшего в свое время составе украинской группы СЦКК, желающих отдать жизни за свободу ЛДНР «абсолютно мизерное количество», основной контингент корпусов Народной милиции, по его словам, состоит из «местных бандитов, искателей приключений и разной сволочи». При этом мирные жители с восторгом встречали «освободителей» ВСУ.

«Находясь на Донбассе, мы, выходя в город, никогда не «увешивались» автоматами, гранатами, – вспоминает Щербина. – Мы не чувствовали никаких проявлений агрессии или неуважения. Напротив, чаще всего местные жители предлагали помощь. Однажды к нам подошел маленький мальчик и спросил, может ли он тихонько сказать «Слава Украине». Нас это так растрогало».

Военный считает, что украинская армия способна зачистить ЛДНР за две-три недели.

«Но для этого нужно единственное условие — невмешательство российской армии…. Если бы не вторжение летом 2014-го российских батальонно-тактических групп, не обстрелы наших войск с территории России, то о сепаратистах мы бы давно уже забыли: нам тогда не хватило буквально нескольких недель, чтобы покончить с этим всем. А если Россия прекратит поставлять бандитам оружие, технику и боеприпасы, то они за несколько недель сами разбегутся кто куда», – заявил Щербина.

Напомним, что интенсивность обстрелов ВСУ по территории республик в январе выросла, а несколькими днями ранее под огонь украинской армии вновь попала столица ДНР.