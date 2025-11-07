В Германии бьют тревогу: «Русские стоят на месте? Да каждый месяц Украина теряет по Мюнхену»

Олег Кравцов.  
07.11.2025 08:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1347
 
Германия, Дзен, Россия, Украина


Корреспондент немецкой газеты Welt Ибрагим Набер в эфире телеканала ZDF поделился своими впечатлениями от поездки на украинский фронт и пришел к неутешительным для Киева и Запада выводам.

Он рассказал, что вместе с двумя коллегами и тремя украинскими солдатами попал под удар российского дрона примерно в 30 километрах от линии фронта. Один военный погиб, два получили тяжелые ранения, немец же отделался легкими травмами.

Корреспондент немецкой газеты Welt Ибрагим Набер в эфире телеканала ZDF поделился своими впечатлениями от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил: в Германии сложилось мнение, будто конфликт в значительной степени застопорился – линия фронта практически не движется, наблюдаются лишь незначительные подвижки, по сути, ситуация практически заморожена.

Набер категорически не согласился с этим.

«Украина теряет территорию каждый месяц… За последние пять-шесть месяцев российская армия захватила 2500 квадратных километров. Каждый месяц российская армия захватывает примерно территорию Мюнхена, возможно, даже немного больше», — заявил журналист.

Жалуется он и на засилье российских дронов.

«Существует непосредственная зона смерти, которая теперь простирается на 15-20 километров. В этом районе сотни, а в некоторых городах и тысячи дронов-камикадзе размером с ладонь. Они стоят несколько сотен евро и врезаются в каждый танк, в каждого солдата, во всё, что движется», — сказал Набер.

По его мнению, Германия далека от возможностей ВС РФ по беспилотникам.

«При нынешнем положении дел мы не готовы защищаться. Мы не можем остановить сотни российских беспилотников большой дальности, внезапно направившихся в сторону Западной Европы», – сокрушается он.

Набер добавил, что даже образцовая бригада бундесвера в Литве, которая сейчас формируется, «не имела бы шансов на современном поле боя».

Журналист подчеркнул, что Россия многому научилась в этой войне и становится всё более искусной, в частности, в подавлении беспилотников, и добилась прогресса в использовании оптоволоконных беспилотников.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить