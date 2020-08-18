В Германии Лукашенко диагностировали истеричный паралич

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Судя по хаотичным поступкам, от истории с «вагнеровцами» до звонков президенту РФ Владимиру Путину с просьбами о помощи, а особенно после перепалки между заводчанами и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, можно сделать вывод, что глава белорусского государства и правительство не понимают, как выйти из нынешнего политического кризиса.

Об этом в эфире «Вести FM» заявил проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он говорит о себе в третьем лице (Лукашенко в ходе выступления и последующей перепалки с бастующими на Минском заводе колесных тягачей – ред.), это ключ к его психотипу. Не помню, говорил ли он так раньше, но если оценивать последние его выступления, особенно его вот это «убери телефон, я тебе сказал» – это просто нечто.

«Мужик, убери телефон» и вот это его движение (я по своей молодости помню, мы ходили улица на улицу и выходили «Мужик, да ты что» и делаешь такое движение вперёд, на самом деле не собираясь ничего делать) и «Вы обращаетесь к главе государства», вместо того, чтобы сказать: вы обращаетесь ко мне, имейте уважение ко мне как к главе государства.

Это он себя уже дистанцирует ментально от этой позиции, он пытается перед толпой разделить эти два понятия, тем самым защищая в том числе и себя. А ещё до этого, стоя на трибуне он говорил о силовиках и там тоже были замечательные слова «Мне их не удержать». Вот это: а) конечно же, признание своей собственной слабости, б) – страх перед тем, что крысы побегут с корабля и, возможно, уже бегут, и последнее – это признание заранее того, что он готов пойти на самые крайние меры, но виноват он в этом не будет, будут виноваты силовики и те, кто его на это спровоцировал», – заявил Сосновский.

По его словам, ситуацию, в которой в том числе благодаря себе же оказался Лукашенко, можно назвать «удлинённым финалом».

«Этот удлинённый финал мы наблюдаем у Лукашенко и в Белоруссии. Каждый раз, когда кажется, что вопрос решён – вот, он арестовал «вангнеровцев» и всё, казалось бы, понятно, что он поставил точку, и в этом вопросе мы уже понимаем, что Лукашенко больше не партнёр, он больше не товарищ, и о Союзном государстве нужно очень хорошо подумать, есть оно или существует ли в таком виде, в каком мы хотели. Потом вдруг проходит несколько дней, парней без всякого освобождают, более того, публикуется информация о том, что ребят скорее всего пытали, будут снимать побои, серьёзные повреждения, вплоть до ЧМТ, и понимаешь, что финал оказывается не закончился. И тут же звонок Путину с просьбой о помощи», – объяснил экспет.

«Когда я вижу этот удлинённый финал, то мой диагноз достаточно прост: у Лукашенко и у белорусской власти сейчас наблюдается типичный истерический паралич, психотерапевтам, психиатрам это очень хорошо знакомо. Приводят пациента в практику, у него не работает рука, полный паралич. Ему делают все анализы, проводят все возможные процедуры, ничего не находят, а рука парализована. И тогда его ведут к психиатру, который диагностирует истерический паралич.

Иногда всего одного сеанса гипноза или других методов психиатрии достаточно, чтобы у человека этот паралич прошёл мгновенно. То есть рука не двигалась, а теперь двигается, и точно таким же движением в обратную сторону можно вызвать назад этот паралич», – сказал Сосновский.