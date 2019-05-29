В Германии на примере Косово призвали порадоваться за воссоединение Крыма с Россией

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Силовые действия в Косово, предпринятые в очередной раз албанской стороной, демонстрируют двойные стандарты Запада, который одобрил изменение границ Сербии военным путем, но категорически отказывает жителям Крыма в праве на воссоединение с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На происходящее в Сербии, мне кажется, нужно обратить внимание, потому что в Европе сейчас все радуются тому, что Сербия якобы может смириться с потерей Косово.

Но если Европа так этому радуется, то тогда ещё больше им нужно радоваться, что ситуация в Крыму обошлась без войны, без гибели людей, не так, как это произошло в Косово.

Поэтому, я думаю, нужно внимательно смотреть, правильно делать выводы и говорить о том, что если что-то должно меняться в послевоенной Европе, то так, как это было с Крымом», – отметил Сосновский.