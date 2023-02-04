В Германии обсуждают возобновление воинской повинности

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Министр обороны Германии Борис Писториус инициировал дискуссию о возобновлении в стране обязательной воинской повинности, которая была приостановлена в 2011 году. Об этом 4 февраля сообщил немецкий правительственный портал Deutsche Welle (DW).

Однако большинство политиков и правительственных чиновников пока называют такую дискуссию чисто теоретической, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пишет DW, почти через год после начала российского вторжения в Украину, в то время, когда Европа находится в состоянии войны, а такие страны, как Латвия, вновь вводят обязательную военную службу, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «приостановление обязательной военной службы было ошибкой».

Федеральный министр обороны признал, что обязательная военная служба никак не поможет Германии в ближайшие два-три года.

«Тем не менее, Германия должна открыто обсудить эту тему, независимо от того, находимся ли мы в опасной ситуации или нет. Армия, действия которой должны быть одобрены парламентом, – это дело всего общества», – подчеркнул Писториус.

«Мы не рассматриваем возможность восстановления обязательной воинской повинности. Нынешний Бундесвер совсем другой, чем 10 лет назад или раньше. У нас есть и другие задачи, требующие хорошо обученного и специализированного персонала. У нас разные структуры, разные возможности и другая оперативная реальность», – заявила DW пресс-секретарь Минобороны ФРГ.

По словам федерального уполномоченного по делам вооруженных сил Евы Хёгль, дебаты об обязательной военной службе носят «теоретический характер», для лидера СвДП Кристиана Линднера это и вовсе «призрачная дискуссия», а представитель социал-демократов Вольфганг Хельмих сказал, что обсуждать этот вопрос «излишне».

За два последних десятилетия Бундесвер сократился с более чем 317 тысяч до чуть более 183 тысяч военнослужащих. Обязательная воинская повинность в ФРГ была приостановлена в 2011 году. Двенадцать лет спустя тогдашние критики этого решения утверждают, что ныне нет ни одного аргумента в пользу восстановления обязательной воинской повинности, пишет DW.

«Нет ни местных призывных комиссий, ни военной техники, которую можно было бы использовать и для подготовки призывников, и нет инструкторов для их подготовки. Нет никаких планов, как должен выглядеть справедливый отбор призывников из 700 тысяч молодых немцев, которым ежегодно исполняется 18 лет, – ведь лишь часть из них должна попасть в армию. Но прежде всего – нет десятков миллиардов евро для перезапуска аппарата призыва на срочную военную службу» – отмечает портал.

С другой стороны, не нужно забывать, что на протяжении нескольких месяцев власти Германии заявляли о невозможности передачи Киеву немецких танков «Леопард», а ныне подготовка к этому идёт на всех парах. Киевские чиновники даже публично шутят, что «нет-нет-нет» от Берлина значит «да-да-да».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце января 2023 года новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.