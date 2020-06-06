В Германии предлагают Путину потратить время на еще одну безрезультатную встречу с Зеленским

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ради решения конфликта в Донбассе украинский президент Владимир Зеленский должен встретиться с лидером России Владимиром Путиным на нейтральной территории и обсудить дальнейшие шаги по прекращению гражданской войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я мог поговорить с Зеленским, я бы ему предложил следующее: «Господин президент, предложите встречу Путину в Минске, в Кишинёве, или в Алма-Ате, на более-менее нейтральной стороне. Встретьтесь с ним, и за два часа выясните, как можно действовать дальше».

Не обязательно мириться, а объясниться, как действовать дальше. Потому что Минские соглашения не действуют, ведь в них задействовано слишком много интересов», – сказал Рар.

Он считает, что, если такая встреча может ни к чему не привести, однако она всё равно обязательно должна состояться.

«Может быть, та встреча закончится ничем. Мы же помним, были такие классические встречи, которые ни к чему не привели, но должны были состояться, как, например, между Хрущёвым и Кеннеди в Вене, после избрания молодого Кеннеди.

Всё равно это приводит к тому, что создаётся какой-то «красный телефон», «красная линия», по которой можно будет позвонить, чтобы решить какие-то вопросы военных конфликтов.

Может быть, это всё не нужно. Может, это существует через какие-то тайные каналы, о каких я не знаю, но я сейчас не об этом. Я думаю, в интересах всех, чтобы процесс двинулся, и была какая-то ясность, что будет с Донбассом», – резюмировал немецкий эксперт.

Напомним, что еще в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не видит необходимости проводить еще один саммит в Нормандском формате, поскольку Украина до сих пор не выполнила договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже.

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском», – сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что украинские политики не имеют права ссылаться на якобы необязательность выполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Минские договоренности были одобрены СБ ООН, и тем самым обрели международно-правовую силу. В качестве таковых они должны выполняться», – сказал министр.