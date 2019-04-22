В Германии призвали Зеленского пасть на колени перед Донбассом

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно каяться не перед родственниками погибших боевиков АТО, жителями Донбасса, ставших жертвами ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина имеет шансы на будущее развитие и сохранение себя как государства, если Зеленский приедет в Донбасс и там упадёт на колени. Вот тогда мы можем чего-то ожидать. Он это сделает, если очень захочет, хотя бы фигурально — встать на колени на Донбассе. Тогда это будет понятно совершенно по-другому, это будет шансом к воссоединению страны. Если он этого не сделает, Украина как страна перестанет существовать», — сказал Сосновский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что выступает категорически против «особого статуса» для Донбасса, хотя этот пункт является одним из главных в Минских соглашениях, которые Зеленский уже после победы на выборах пообещал выполнять.