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22.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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В Германии призвали Зеленского пасть на колени перед Донбассом

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно каяться не перед родственниками погибших боевиков АТО, жителями Донбасса, ставших жертвами ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина имеет шансы на будущее развитие и сохранение себя как государства, если Зеленский приедет в Донбасс и там упадёт на колени. Вот тогда мы можем чего-то ожидать. Он это сделает, если очень захочет, хотя бы фигурально — встать на колени на Донбассе. Тогда это будет понятно совершенно по-другому, это будет шансом к воссоединению страны. Если он этого не сделает, Украина как страна перестанет существовать», — сказал Сосновский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что выступает категорически против «особого статуса» для Донбасса, хотя этот пункт является одним из главных в Минских соглашениях, которые Зеленский уже после победы на выборах пообещал выполнять.

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