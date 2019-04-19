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19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский не хочет воевать с Донбассом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, вчера вечером появившийся в эфире телеканала 1+1, в очередной раз заявил, что не допустит амнистии ополченцев, воевавших на стороне ЛНР и ДНР против украинской армии.

На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук о том, будет ли ответственность для «боевиков», Зеленский ответил утвердительно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательно. Когда мы говорим о преступниках, преступники будут наказаны… Конечно же, никто прощать бандитов не будет», – заявил кандидат в президенты.

Далее Зеленский еще раз повторил озвученные недавно тезисы о том, что он поддерживает декоммунизацию на Украине и языковые квоты на телевидении и радио, но признался, что хотел бы их «немного изменить».

Зеленский также не поддержал легализацию оружия в стране. Также он заявил, что не готов отдать приказ о военном наступлении на республики.

Ранее в интервью украинским СМИ Зеленский заявил, что считает президента России Владимира Путина врагом и исключил возможность автономии Донбасса.

Также он посчитал, что героизация сотрудничавшего с Гитлером лидера украинских националистов Степана Бандеры – это «классно».

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