В Германии прогнозируют, что Украину «сольют и поделят»

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Попытки Киева перетянуть на свою сторону в конфликет с Россией страны Глобального Юга не увенчались успехом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Алексей Якубин, давая оценку завершившемуся в Давосе саммиту советников по безопасности, где рассматривалась так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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Эксперт отмечает, что многие страны Глобального Юга воспринимают вооруженный конфликт России и Украины как противостояние России и Запада, что созвучно с антизападными настроениями в этих государствах.

«У стран Глобального Юга есть свои обиды и претензии к западным странам. Некоторые из них страдали от колониализма», – сказал аналитик «Известиям».

Он добавил, что формированию консенсуса вокруг Украины мешает и обострение палестино-израильского конфликта, поскольку поддержка еврейского государства со стороны США и их союзников усилила трения Запада со многими мусульманскими странами, вставшими на сторону палестинцев.

«Хотим мы или нет, но новые конфликты влияют на готовность незападных стран участвовать в этих мероприятиях, поскольку у них возникают всё новые конфликтные точки с Западом», – убежден Якубин.

Еще одной причиной, говорит экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт, того, почему на Глобальном Юге не хотят поддерживать «формулу Зеленского», остается нежелание портить политические и экономические отношения с Россией.

«Это было бы против интересов Глобального Юга. «Подогнуть» можно только те страны, которые находятся под жестким протекторатом США. Страны, способные суверенно определять свою внешнюю политику, направленную на соблюдение интересов своих народов и экономик, под подобной авантюрой подписываться не станут. Россия представляет собой огромный рынок сбыта, она крупный поставщик углеводородов и минеральных ресурсов», – отмечает немецкий политик.

По его словам, в западных странах нарастает усталость от украинского конфликта.

«Два года назад, когда я призывал порассуждать о причинах конфликта на Украине, я сразу становился «нерукопожатным», меня называли агентом Кремля. Сейчас же о причинах говорят довольно открыто, это обсуждается в СМИ. И это говорит о том, что Украину со временем просто «сольют» и поделят», – резюмирует Гердт.