23.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Запад, Политика, Россия
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В Германии пророчат скорый крах единой Европы




Западный блок начинает раскалываться, в итоге часть ныне входящих в него стран примут сторону тех, против кого выступают сегодня.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западный блок, который ещё несколько лет назад казался таким единым, на самом деле уже совсем не такой. Европа начинает колоться, в прямом смысле этого слова, как айсберг, кусочки уходят.

Пока мы видим только то, что наверху. Но внизу фундамент давным-давно размывается, и может произойти нечто, что приведёт к тому, что фундамент развалится на несколько больших блоков. И тогда Европа начнёт разъезжаться. И вполне возможно, что некоторые части примкнут к тем блокам, против которых они сегодня хотели бы выступать», – сказал Сосновский.

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