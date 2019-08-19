В Германии считают идиотской попытку Зеленского приравнять «голодомор» к Холокосту

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Спекуляции президента Украины Владимира Зеленского на трагедии Холокоста во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху траурной церемонии в Бабьем Яру – очередная попытка Киева продать подороже миру такое украинское изобретение для русофобских манипуляций, как «голодомор».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка Зеленского поставить на одну доску «голодомор» и Холокост – это абсолютно извращённая попытка поставить два события рядом, которые, во-первых, не являются равнозначными, а, во-вторых, «голодомор» – это некое изобретение Украины, которое пытаются на протяжении последних пятнадцати лет продать в Европе и мире как можно дороже», – отметил журналист.

«Зеленский как еврей должен хорошо знать, что Холокост – это уничтожение евреев только по одному признаку, потому что они евреи. Если говорить о голоде, который был в 30-х годах на Украине и вообще в Советском Союзе, это не «голодомор», это – ситуация, при которой умирали люди, при котором было что-то сложно, но никто конкретно украинцев не уничтожал, и ставить это на одну доску для меня как для человека, который живёт в Германии, абсолютно неприемлемо.

Если я сейчас в Германии буду говорить о том, что давайте приравняем Холокост к «голодомору», то мы тем самым, во-первых, создадим определённую подложку для реванишистов и для нацистов Германии, которые скажут: мы не такие плохие, как вы нас представляли, мы, конечно, евреев уничтожали, но, смотрите, вот эти негодяи, эти русские, эти славяне, эти советские люди, они уничтожали украинцев», – добавил Сосновский.