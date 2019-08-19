Зеленский в Бабьем Яру опять «наехал» на Москву

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский не преминул поспекулировать на трагедиях Бабьего Яра и Холокоста, приравняв к ним так называемый «голодомор», который киевские пропагандисты считают оружием советской власти против жителей УССР, несмотря на наличие голода в других регионах СССР в то время.

Скандальное заявление Зеленский сделал во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху траурной церемонии в Бабьем Яру, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, советские власти якобы скрывали информацию о геноциде евреев немецкими нацистами.

«Расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты (Зеленский умолчал, что в расстрелах принимали участие украинские полицаи, – ред.) начали расправляться с другими пленными, ромами, украинцами, которые боролись за свое государство. Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы, как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и долго замалчивал масштабы этих преступлений. По разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тысяч людей», – сказал Зеленский.

Таким образом, украинский президент проигнорировал тот факт, что при СССР информация о Холокосте и событиях в Бабьем Яру широко публиковалась и была увековечена в музеях, литературе, кинофильмах, музыкальных и других художественных произведениях.