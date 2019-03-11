В Германии сообщают о причастности США к сбитому над Донбассом «Боингу»

11.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В трагедии с малазийским «Боингом», потерпевшим крушение в Донбассе, так же, как и в истории с ранее исчезнувшим над Тихим океаном аналогичном авиалайнере, замешаны США.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неслучайно сейчас выплыли якобы результаты разговоров Ангелы Меркель с министром обороны о том, что Меркель отказала в оказании военной помощи (Украине – ред.) в области Керчи, и неслучайно французы отказали. Я рассказывал недели четыре назад, что были официальные документы, в которых абсолютно точно была указана связь провокации, проведённой украинскими ВМС, с натовскими самолётами «Авакс», которые практически сопровождали эту всю операцию.

В общем-то, если говорить о каких-то возможных результатах, то, если бы Россия, которая наверняка знала, что «Аваксы» находились в это время в патрулировании, среагировала «адекватно», то это могло бы привести к прямому столкновению между НАТО и РФ, чего, естественно, Германия не хочет», – рассказал политолог.

«Поэтому неслучайно вчера большой ресурс «НТ-Фау» написал вчера очень интересный материал о пропаже малазийского «Боинга», исчезнувшего несколько лет назад.

Там совершенно чётко написана одна из версий, что малазийский «Боинг» пропал потому, что попал в зону манёвров, которые в то время проводили США и Малайзия и дальше, как они пишут, точно так же, как несколько позже произошло на Донбассе.

То есть, они напрямую ставят возможность пропажи первого «Боинга» Малайзии со сбитым «Боингом» на Донбассе. Впервые, пусть косвенно, США называются как возможная причина этой трагедии. Это означает, что в Германии произошло изменение понимания ситуации, и с каждым днём это будет больше и больше.

Это значит – нет Украине места в НАТО, сто процентов, не будет Германия вмешиваться ни в какие военные провокации Украины на Востоке и уж тем более между Украиной и Россией, если Киев этого захочет.

И нужно понимать, что на сегодняшний момент Украина в Европе не представляет собой того интереса, какой был до 2014 года», – добавил Сосновский.