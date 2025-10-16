Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ФРГ так и не смогли утвердить новые нормы призыва в бундесвер.

Об этом сообщает издание Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Отмечается, что виновником срыва считается министр обороны Борис Писториус.

«Некоторые члены СДПГ поставили под сомнение законность такой системы. Сам Писториус был недоволен отдельными элементами плана ХДС–СДПГ, к разработке которого он не был причастен, по словам человека, знакомого с его взглядами. Среди них было решение отменить обязательную анкету для всех мужчин, достигших 18 лет, – шаг, который, как предупреждал министр обороны, не позволит вооружённым силам узнать, кто может служить в случае кризиса. Он также опасался, что введение сложной лотереи приведёт к потере времени, а также будет воспринято общественностью как несправедливое», – говорится в статье.

Указывается, что это вызвало «гнев и тревогу у высокопоставленных деятелей обеих партий», поскольку грозит ввергнуть правящую коалицию Мерца в новый кризис.

Кроме того, Писториус поставил под сомнение планы крупнейшей страны ЕС по увеличению численности своих вооружённых сил в рамках усилий НАТО «по сдерживанию российской агрессии».

«Лотерейная система не одобряется в немецком обществе, особенно когда речь идёт о вопросах жизни и смерти», – сказал газете источник в СДПГ.