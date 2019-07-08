08.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Германия, Скандал, Украина
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В Германии вскрыт канал снабжения албанских банд украинским оружием

В Германии крайне обеспокоены тем, что только за предыдущие полтора года в Европу поступило контрабандного оружия из зоны «ООС» приблизительно на один миллиард евро.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Европе, в частности в Германии, идёт расследование по контрабанде оружия. Вскрыт канал, о котором, в принципе, все знали, но теперь появились реальные доказательства того, что в украинской зоне АТО есть канал торговли оружием, в первую очередь, стрелковым и боеприпасами, который через Молдову и Румынию идёт в Европу и попадает в руки так называемых албанских банд.

Есть свидетельства того, что за предыдущие полтора года было продано в Европу нелегального оружия приблизительно на 1 млрд евро. Естественно, это не по прейскурантам, а то, как считают полицейские. Цифры могут очень сильно отличаться (цены рыночные, а не закупочные – ред.), но главное, что такой канал есть, и это, конечно, вызывает большую тревогу», – рассказал Сосновский.

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