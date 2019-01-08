В глазах двоится: «Свидомые» обвинили украинскую разведку в занижении российской угрозы

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В Крыму находится вдвое больше российских военных, чем это официально сообщает украинская разведка.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бежавший из Крыма на Украину «член Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается милитаризации Крыма, то у меня есть ощущение, что количество и состав военных соединений, которые уже есть в Крыму, он уже не будет увеличиваться, потому что в этом нет необходимости. Тем более, когда они построят железнодорожный мост, то они смогут, если надо, через железнодорожный мост очень быстро какие-то новые силы…

По нашим оценкам – мы немного дискутируем с военными разведчиками, с Генеральным штабом на эту темы, – мы считаем, что там больше количества контингента, чем официально приводит наша военная разведка, ну, раза в два. Они приводят, что там 31 тысяча с перспективой на 40, а по нашим оценкам и ощущениям, там уже под 60», – заявил Клименко.