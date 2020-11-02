В голос Москвы нужно добавить стальных нот по Карабаху – Маркедонов

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к России с просьбой обсудить ее содействие в обеспечении безопасности его страны ставит перед Москвой непростую дилемму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

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«Обращение Никола Пашиняна ставит перед российским руководством непростые дилеммы. Открытое военное вмешательство на стороне Еревана неизбежно поставило бы вопрос о равноудаленности Москвы и ее роли модератора в конфликте. В этом случае та же Анкара заявила бы, что ее позиция ничем не хуже, поскольку две крупные евразийские державы поддерживают «своих»», — сказал эксперт

По его словам, есть «другой сценарий – апелляция исключительно к формально-правовым сюжетам».

«Однако такая позиция укрепит внутри Армении настроения тех, кто считает союзничество с Россией невыгодным со стратегической точки зрения. Для армянского политического сообщества то, что происходит в Карабахе, неотделимо от собственно Армении», — считает международник.

Он убежден, что в ситуации, когда «ставки очень высоки, важно сохранить влияние на обе стороны конфликта и не упустить политическую инициативу в регионе».

«Совсем не обязательно сводить все к выбору: открытое военное вмешательство или молчание. Достаточно добавить стальных нот в голосе Москвы относительно требований незамедлительного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Дипломатическая активизация крайне важна. И не стоит столь жестко привязываться к формату Минской группы ОБСЕ. Помимо нее Москва может наращивать свои собственные действия», — резюмировал Маркедонов.