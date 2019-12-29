«В голове у тебя болото, придурок!» – экс-депутат Рады ответил мэру Херсона

29.12.2019, Херсон, Павел Тихонов

Мэр Херсона Владимир Николаенко ответил на слова российского президента Владимира Путина, который не так давно напомнил о том, что исконно русское Причерноморье оказалось в составе Украины благодаря решению большевиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии Херсона, Николаенко заявил, что исконно русские земли – это исключительно «болота под Москвой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Москва, которую херсонский свидомый чинуша назвал «болотом», в день тратит больше чем составляет годовой бюджет самого Херсона. Об этом в своём блоге написал экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на пассаж украинского чиновника, который утверждал, что «Херсон был основан как один из центров общения между древним Египтом и древней Укрией».

«Именно с Херсона, по словам Николаенко, древние укры передали Риму мову, и именно здесь был штаб древних Укров по выкапыванию Черного Моря, по которому потом к ним из Шумерии и пришел Иисус!» – иронично прокомментировал Журавко.

«Ну, а шуток кроме, дай-ка я расскажу этому тупорылому бездарю хоть чуточку историю моего любимого Херсона – а то разворовывают великий город, даже не зная его историю!» – добавил экс-нардеп.

«Итак, город Херсон был заложен по указу Всероссийской Императрицы Екатерины Второй в 1778 году. Город был заложен как политический и экономический центр Новороссии и Таврической области генерал-губернатором Григорием Потемкиным – видным русским политическим деятелем эпохи. За строительство города отвечал русский генерал с эфиопскими корнями Иван Ганнибал.

Причём, город строили ударными темпами. Как и флот – уже в 1783 году с верфи спустили первый 66-пушечный корабль «Слава Екатерины».

А до этого, еще в 1737 году, русские войска заложили тут крепость – Александр Шанц.

Может, конечно, это все ложь и на самом деле Катрына была украинской Гетманессой? Или крепость на самом деле называлась Сашко-мiсто, а город строили Потемненко и Ганнибаленко, а первый корабль, естественно назывался на самом деле «Слава Украине», а москали потом из своих болот все переврали?

Ну, расскажи мне, дорогой ты мой недоразвитый двоечник Николаенко! Расскажи мне, да и всем нам, кто хоть чуточку историю родного края знает, как все было на самом деле?

Кстати, ты, дурила, может не знаешь, но можно проверить, переврали ли москали историю или нет, как говорится, не отходя от кассы. Знаешь, что у нас в городе по адресу Перекопская улица-13? Свято-Екатерининский собор. Так вот – там могила великого русского деятеля, основателя нашего города, Потёмкина. Вчитайся, что там на могиле написано. Да и расскажи мне, как это, ПЦУ, небось, строило этот храм в 18-м веке!» – написал экс-депутат.

«Ей Богу, херсонцы, как вы этих тупорылых ублюдков терпите? Ладно просто воры. Ладно просто придурки. Ладно просто бессовестные. Ладно просто неучи. Но когда и воры, и бессовестные, и придурки, и неучи – ну разве так можно, родные?» – возмутился Журавко.

Касаясь темы «болота под Москвой», экс-нардеп назвал мэра Херсона «тупицей, которому о таких болотах мечтать не домечтаться».

«Хотел тебе, придурку, рассказать про бюджет Москвы и бюджет Херсона на следующий год – чтобы ты понял, где болото. Но, как ты, дурачок, знаешь, Херсон даже не смог принять бюджет на 2020-й!

Но все ровно чтобы было понятно использую 2019-й год.

Итак – бюджет Херсона 2 миллиарда 925 миллионов гривен. В долларах это 121 миллион 877 тысяч долларов.

Бюджет Москвы – 2 триллиона 787 миллиардов 700 миллионов рублей. В долларах это 44 миллиарда 692 миллиона 903 тысячи долларов.

Таким образом бюджет Москвы в 369 (!!!) раз больше бюджета Херсона. В ДЕНЬ Москва тратит больше, чем весь ГОДОВОЙ бюджет Херсона!

И этот моральный урод и просто откровенный двоечник Николаенко будет что-то про «московские болота» рассказывать? В голове у тебя болото, придурок!» – подытожил Алексей Журавко.