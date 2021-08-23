В городе российских оружейников задержан украинский шпион

23.08.2021 15:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Туле агента украинских спецслужб, собиравшего сведения данные о перспективном стрелковом оружии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

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«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отмечается в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа специалистов, обладающих секретами.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – уточнили в ФСБ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», умер украинский шпион, проклинавший Россию.

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