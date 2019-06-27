В Госдуме действия Грузии объявили «актом агрессии»

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Грузия на протяжении трёх лет просила провести у себя Межпарламентскую ассамблею православия, однако её хвалёное «гостеприимство» оказалось пустыми словами.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Иван Сухарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Христиане сегодня являются самым ущемляемой религиозной общиной во всём мире, их убивают, по отношению к ним совершаются акты агрессии. И то, что мы увидели на территории Грузии – это была не только агрессия в отношении России, её президента, её народа, но это была агрессия в отношении православия.

На протяжении трёх лет грузинская сторона настаивала на проведении у себя, на грузинской земле, в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия. Мы согласились на это, делегация российской стороны поддержала проведение данного мероприятия в Тбилиси, нам были обещаны все меры безопасности и проведение мероприятия на самом высоком уровне. Данное мероприятие планировалось провести с 19 по 23 июня, и действительно, 19 числа было отличное праздничное открытие, которое открыл председатель парламента Грузии Кобахидзе.

Ничего не предвещало беды, однако на следующий день во время обеденного перерыва в здание парламента, где проходило данное мероприятие, ворвались радикалы, представители партии Саакашвили, это «Единое национальное движение» в составе Елены Каштаре, Серго Ратиани, Георгия Канделаки, Тинатин Бокучавы, а также Акакия Бабахидзе, которые для того, чтобы парализовать работу нашего мероприятия, оккупировали президиум грузинского парламента, кресло спикера, в которое якобы умышленно сел Гаврилов, хотя эта практика постоянна.

Поэтому была чистой воды провокация, так как цель была сорвать мероприятие, договориться с ними не удалось. Более того, началась потасовка, плескали водой, облили представителя Эстонии, после того как он поднял табличку с надписью «Эстония», перед ним извинились, генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия попытался договориться, но так как цели были деструктивны, договориться с этими радикалами не получилось и было принято консолидированное решение всеми представителями 23 стран покинуть здание парламента и продолжить наше заседание уже в стенах отеля.

Однако и в отеле появились представители данной партии, а именно Тинатин Бокучава, которая общалась с другой женщиной, которая с ней общалась на американском английском, и они координировали действия радикалов. Чрез некоторое время у здания отеля появилась толпа радикалов с флагами ЛГБТ, США, Евросоюза и с плакатами, которые имели антироссийскую направленность, а также оскорбляли нашего президента. Около 500 человек начали штурм отеля, пытаясь сорвать дальнейшее проведение нашего мероприятия.

Несмотря на данные нам гарантии безопасности власти Грузии в этот момент сняли все гарантии, то есть это хвалёное грузинское гостеприимство оказалось пшиком. Мы увидели акт агрессии, нам пришлось срочно эвакуироваться, на главу российской делегации в лице председателя комитета по развитию гражданского общества было совершено нападение, его ударили, разбили очки, попытались перевернуть автомобиль, в который он сел, и нам срочно пришлось выезжать в аэропорт», – рассказал Сухарев

Политик добавил, что произошедшее является актом агрессии, поэтому ответные меры против Грузии не должны заставить себя ждать.

«Это акт агрессии, это недопустимо, потому что мы знаем, что, если бы на любого сенатора США было бы совершено подобного рода нападение, через некоторое очень короткое время у берегов Батуми находились бы авианосцы США, а в Тбилиси высадился бы американский спецназ. Подобного рода агрессия недопустима в отношении представителей России, поэтому мы должны дать самый жёсткий ответ Грузии», – отметил депутат.

Его однопартиец Павел Шперов также подчеркнул, что именно из-за подобной дикости последователей инициаторов геноцида народов Абхазии и Южной Осетии, эти два государства вышли из состава Грузии.

«Вы прекрасно понимаете, кто является инициатором и участником этой средневековой дикости, это последыши тех, кто в своё время уничтожали мирных жителей Сухума, кто бомбил Цхинвал. И мы прекрасно понимаем, почему жители данных территорий, а именно Абхазии и Южной Осетии приняли решение отделиться от этого дикого государства», – резюмировал Шперов.

Напомним, что Москва приняла решение прекратить авиасообщение с Грузией после того, как в Тбилиси напали на депутата Госдумы Сергея Гаврилова и начались антирусские бесчинства