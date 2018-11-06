В Госдуме напомнили киевлянам их историю

06.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграмм-канале поздравил киевлян с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Успешное завершение Киевской наступательной операции стало одним из важнейших этапов на пути к нашей общей Победе. В боях за город гибли русские, украинцы, казахи, грузины, армяне – и все они считали друг друга братьями.

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Уверен, попытки искусственно разобщить наши народы обречены на провал: «порошенки» приходят и уходят, а общая память и общая боль остаются навсегда», – написал Слуцкий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, СБУ сегодня провела обыски у организаторов акции в честь Дня освобождения Киева, попытавшись сорвать мероприятие.