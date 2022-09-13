В Госдуме озвучили то, о чём военкоры предупреждали ещё весной

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Новости Украины

Россия должно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы не допустить ее вооружение Западом.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо отказаться от добровольно взятых Россией на себя правил, что мы воюем только с военной инфраструктурой и не наносим удары по иной. А если они регулярно покушаются на целостность Запорожской АЭС? Если они сознательно уничтожают всю инфраструктуру ЛДНР, на Херсонщине и Запорожье? Наверное, настала пора отвечать зеркально. Я убежден: то, что недавно было сделано по электроэнергетике, нужно делать постоянно. Потому что мы же понимаем, откуда появляется военная техника и ударные кулаки в 50 тысяч. По железной дороге. И в этой связи обязательно уничтожение критической инфраструктуры: железных дорог, тоннелей, ключевых мостов, пять площадок на западной границе Украины, где идет перестановка вагонных колес, все тяговые подстанции. Главная подпитка ВСУ – по железным дорогам. Идет война. Мы начинали специальную военную операцию, а сейчас идет война с блоком НАТО, который использует территорию Украины для того, чтобы нанести поражение России», – сказал Миронов.

Он также предложил объявить в приграничных областях России контртеррористическую операцию.

Впрочем, в данном случае Миронов или лукавит, или демонстрирует свою неосведомленность, или же просто пиарится, поднимая разгоняемую в соцсетях тему, заявляя, что Россия не наносила удары по транспортной инфраструктуре.

Удары по железнодорожным объектам, включая тяговые подстанции, наносились неоднократно. Другое дело, что в итоге они не привели к остановке железнодорожного сообщения на Украине.

Еще одна проблема: есть ли у ВС РФ возможности для массового уничтожения мостов, тоннелей и прочих инфраструктурных объектов, находящихся за сотни и даже тысячи километров от линии фронта? Противник сумел создать глубоко эшелонированную систему ПВО, которая теперь осложняет работу ВКС РФ, о чем ранее сообщал военный эксперт Владислав Шурыгин.