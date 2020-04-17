В Госдуме после споров приняли законопроект об упрощенном приеме в гражданство РФ

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня в Госдуме был принят законопроект об упрощенном приеме в российское гражданство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроектом отменяется требование о выходе из гражданства иностранного государства для всех категорий соискателей российского гражданства, проживающих в России, также исключается условие о трехлетием сроке проживания в РФ и о подтверждении наличия средств к существованию для тех иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство в упрощенном порядке.

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Кроме того, сокращается с 3 лет до 1 года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в РФ до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории РФ после 1 июля 2002 года.

Также законопроектом предоставляется право подачи заявления о приеме в российское гражданство в упрощённом порядке постоянно проживающим в РФ гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, исключаются для таких заявителей условия о непрерывном сроке проживания в стране и подтверждении наличия средств к существованию.

Тем не менее, в ходе рассмотрения законопроекта, в окончательный вариант не прошло несколько правок.

«Мы отклонили поправку депутатов Емельянова и Нилова, которые предлагали распространить предлагаемый в законопроекте отказ от требования выхода из иностранного гражданства для получения российского гражданства только для проживающих у нас в стране граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. – отметил в ходе представления законопроекта депутат Госдумы Константин Затулин. – Я понимаю причину обеспокоенности уважаемых депутатов, которые, по-видимому, опасаются, что многие трудовые мигранты из других стран захотят воспользоваться для получения гражданства этой нормой».

«Но, борясь с этим, мы выплеснем с водой и ребенка, проявим несправедливость в отношении многих русских и русскоязычных из других стран СНГ и Прибалтики, перекроем возврат в Россию поволжских немцев и других заинтересованных категорий соотечественников. У нас вполне достаточно разного рода контрольных весов для того, чтобы регулировать и предотвращать нежелательные перекосы, когда дело касается приема в гражданство РФ», – пояснил депутат.

«Комитет большинством голосов отверг три поправки, внесенные мной вместе с депутатами Калашниковым и Тайсаевым. Мы хотели выделить из числа всех иностранцев соотечественников, и только им предоставить право без переселения в Россию воспользоваться предложенной в законопроекте возможностью упрощенного получения российского гражданства.

Потому, что Российское государство, по большому счету, в долгу у своего народа за волны эмиграции и скоропостижный распад СССР в XX веке. Потому, что мы обещали это соотечественникам в принятом в 1999 году законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом». И, самое главное, потому что этот жест позволил бы мобилизовать нашу диаспору и сделать её по-настоящему третьим, после армии и флота, настоящим союзником России в мире», – добавил Затулин.

Однако депутат подчеркнул, что отклонённые правки – дело будущего, и пообещал продолжать добиваться их включения.

«Мы будем продолжать этого добиваться, но не можем из-за этого откладывать принятие законопроекта, который, повторяю, ждут, тем более в нынешней ситуации, уже находящиеся в России, среди нас, соискатели российского гражданства», – подчеркнул Затулин.

Также депутат обратился к президенту и правительству с просьбой снять вопросы продления сроков разрешений на временное проживание, видов на жительство и других правоустанавливающих документов, которые истекают в период карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

После чего депутаты поддержали документ сразу во втором и третьем чтении. По результатам голосования, законопроект был принят окончательно 314 голосами «За», 1 воздержался.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня также в трех чтениях был принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ в части освобождения от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР.