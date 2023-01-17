В Госдуме пожаловались на ничтожный процент мобилизованных чиновников
Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям (ИП), единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам фермерских хозяйств.
Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сказал министр обороны: 27 тыс предпринимателей мобилизовано. Всего в России около 6 миллионов предпринимателей, 2,3 миллиона юридических лиц и 3,7 миллиона индивидуальных предпринимателей. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 миллиона. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента.
Как видите, разница в шесть с лишним раз. А кто из них полезнее для нашего народного хозяйства, для того, чтоб были рабочие места: чиновники или предприниматели? Мобилизованные же вернутся с фронта после победы. Где они будут работать?», – сказал Нечаев.
Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих в штате больше 5 сотрудников.
Эта инициатива вызвала возражения у спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
«Был министр, говорил, что нам крайне важно айтишников сохранить. Вы говорите, чтобы бизнесмены имели бронь. Недавно была инициатива наших коллег высшей школы, чтобы была бронь для кандидатов и докторов наук. А кто страну защищать будет? Рабочий? Крестьянин? Нет. Это долг каждого», – сказал Володин, не упомянув чиновников.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.