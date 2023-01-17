В Госдуме пожаловались на ничтожный процент мобилизованных чиновников

Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям (ИП), единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам фермерских хозяйств.

Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказал министр обороны: 27 тыс предпринимателей мобилизовано. Всего в России около 6 миллионов предпринимателей, 2,3 миллиона юридических лиц и 3,7 миллиона индивидуальных предпринимателей. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 миллиона. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента.

Как видите, разница в шесть с лишним раз. А кто из них полезнее для нашего народного хозяйства, для того, чтоб были рабочие места: чиновники или предприниматели? Мобилизованные же вернутся с фронта после победы. Где они будут работать?», – сказал Нечаев.