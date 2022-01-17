В Госдуме предложили еще больше ужесточить ультиматум к НАТО

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Россия должна еще больше ужесточить свой ультиматум к Западу – и выдвинуть требования как роспуска НАТО, так и вывода всех ядерных вооружений из Европы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотят вернуться к 1997 году по членству в НАТО. А я бы предложил вообще потребовать распустить блок НАТО. Мы требуем отодвинуть тяжёлые вооружения от границ с Россией – надо потребовать вообще вывести из Европы всё ядерное оружие, в том числе французское и британское. Они грозят новыми санкциями – потребовать немедленно все санкции отменить.

Если эти пункты не будут выполнены, а они не будут выполнены, опять будут угрозы «давайте разговаривать, давайте встречаться», тогда сработает другой вариант.

Тогда у нас будет одна санкция – силовым вариантом мы заставим их уже не в добровольном, а в принудительном порядке выполнить наши требования. И на все времена исключить опасность для России с Запада. Поэтому Запада не должно быть, и нам не с кем сотрудничать», – сказал Жириновский.

Напомним, накануне израильский эксперт Яков Кедми заявил, что у России разработаны и готовы к реализации несколько планов по остановке расширения НАТО на Восток, включающих использование возможностей Вооруженных сил.