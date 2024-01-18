В Госдуме предложили наказывать рытьём окопов за нападение на участников СВО

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Преступники, посмевшие избить ветеранов СВО, должны быть немедленно наказаны отправкой на полугодовое рытьё окопов в Донбассе, а затем – на службу в армии.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что происходит – военное время, можно сказать, а какие-то бандитствующие элементы, какие-то искатели приключений в поисках адреналина избивают, в том числе участников СВО, женщин, детей. Где должная ответственность? Я предлагаю не в тюрьме их наказывать, а кровавыми мозолями, на рытье окопов на Донбассе пусть искупают свою вину и спускают лишние силы. Пусть там покажут свою прыть. А потом, сразу после шестимесячных работ в трудовой армии, идут служить. А кто не служил – на военные сборы. Вот таким образом надо наводить порядок. И конечно, надо помогать, в том числе милиции, Росгвардии, у них сегодня много работы», – сказал Нилов.