В Госдуме предложили наказывать рытьём окопов за нападение на участников СВО

Владимир Гладков.  
18.01.2024 21:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Преступники, посмевшие избить ветеранов СВО, должны быть немедленно наказаны отправкой на полугодовое рытьё окопов в Донбассе, а затем – на службу в армии.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Преступники, посмевшие избить ветеранов СВО, должны быть немедленно наказаны отправкой на полугодовое рытьё окопов...

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«Посмотрите, что происходит – военное время, можно сказать, а какие-то бандитствующие элементы, какие-то искатели приключений в поисках адреналина избивают, в том числе участников СВО, женщин, детей. Где должная ответственность?

Я предлагаю не в тюрьме их наказывать, а кровавыми мозолями, на рытье окопов на Донбассе пусть искупают свою вину и спускают лишние силы. Пусть там покажут свою прыть. А потом, сразу после шестимесячных работ в трудовой армии, идут служить. А кто не служил – на военные сборы.

Вот таким образом надо наводить порядок. И конечно, надо помогать, в том числе милиции, Росгвардии, у них сегодня много работы», – сказал Нилов.

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