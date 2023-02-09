В Госдуме предложили отыграться за «Северные потоки» на «Укрзализнице»

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ООН должна дать оценку действиям руководства США.

Об этом сегодня в Госдуме заявил спикер Вячеслав Володин, комментируя информацию о взрыве газопроводов «Северный поток», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во что превратилось государство США! Всех учили демократии, а, на самом деле, прибирали власть в мире к своим рукам. Делали это умело. Многие государства не подозревали, что оказались колониями. То, что произошло на Украине, – это самый циничный захват не только власти, но и порабощение украинского народа. Сегодня ни одна страна не может находиться в безопасности, пока террористы у власти. Сейчас пришло понимание, что США нанесли удар по своим союзникам. Пострадали Германия, Франция, Нидерланды. Это их сателлиты, даже их не пожалели», – сказал Володин.

Его заместитель Петр Толстой считает, что на взрыв «Северных потоков» Россия вправе ответить атакой по железнодорожной структуре Украины.

«Это государственный терроризм. Если эта информация подтвердится, то президент Байден является террористом. Это один из самых последних примеров того, что отныне никаких правил нет, никакой дипломатии. Разговаривать не с кем и не о чем. Наши избиратели в связи с этим интересуются, а почему мы продолжаем беречь украинские железные дороги, мосты, тоннели, по которым приходит военная помощь, аэродромы подскока? Почему мы до сих пор не уничтожили эту инфраструктуру. И четкого ответа нет», – сказал Толстой.

Ранее экс-депутат Госдумы Дарья Митина заявила, что cреди бенефициаров «Укрзализницы» могут быть российские бизнесмены. Именно поэтому железные дороги Украины не попадают под ракетные удары, и по ним спокойно передвигаются эшелоны с натовским вооружением.