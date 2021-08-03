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03.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина
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В Госдуме придумали, как восстановить единое Отечество и сделать незаконной государственность Украины

Новости УкраиныПоскольку многие города Украины, в том числе и её столица Киев, являются исконно русскими...

Поскольку многие города Украины, в том числе и её столица Киев, являются исконно русскими городами, подъём бандеровского национализма в этой стране является временным явлением.

Об этом в эфире «Первого республиканского телеканала» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужен процесс освобождения всей территории в границах 1945 года, нам чужого не нужно. Киев – русский город, и то, что там бандеровцы захватили власть – временное явление, нарушающее принципы международного права. Как к этому двигаться? Во-первых, в судебном порядке отменить незаконное решение о ликвидации единого Отечества, которое принял Горбачёв, эти указы о ликвидации советской армии, государства, правительства, это всё незаконные решения, и их нужно отменять», – сказал политик.



Также он отметил, что в случае признания распада СССР недействительным, Украина, как государство, автоматически станет незаконным.

«После того, как они будут отменены, сразу автоматически мы попадаем в международное право о стране восстанавливающей свою территорию, иными словами законно. Киевская власть автоматически становится, с точки зрения международного права, незаконной, это очень важный момент», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что поскольку на Украине продолжаются процессы раскола и деградации, эта страна неизбежно распадётся и потеряет ещё ряд регионов, вслед за Крымом и Донбассом.

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