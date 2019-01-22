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22.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Украина
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В Госдуме раздолбали министра энергетики: Никаких переговоров с бандеровцами!

Россия не надлежащим образом реагирует на массовый захват православных монастырей и храмов на Украине.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

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«Разве адекватна наша реакция? Заседает вчера Новак вместе с Еврокомиссией и Украиной и виляет: «может, мы продолжим транзит». В такой ситуации ничего не надо давать. Нас не первый год объявляют врагом,  а мы продолжаем оставаться самым главным инвестором бандеровской Украины. Это как минимум неуважение к себе», – сказал Коломейцев.

Коммуниста также поразило отсутствие интереса российских СМИ к 365-летию Переяславской Рады, на которой было принято решение о воссоединении Малороссии и России.

«Меня крайне поразило, что ни одно федеральное СМИ даже не сообщило об этой дате. Мы или недопонимаем, либо политика, которая проводится в РФ, не является политикой государства, которое претендует на какую-то роль в мире», – сказал Коломейцев.

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