Крымский скандал докатился до Госдумы

04.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Инцидент в Керчи, когда местные чиновницы в роскошных шубах посещали жителей города, переживших блокаду Ленинграда и раздавали им хлеб, дошел до Государственной думы.

Так, зампредседателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн, выступая с трибуны парламента, похвалил главу Крыма, который потребовал отставки от главы Керчи Майи Хужиной и заместителя Ларисы Щербулы, позировавших на фото рядом с престарелой блокадницей в коридоре ее дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хинштейн отметил, что Хужина и Щербула, после нелепых попыток оправдать показательные фото в роскошной одежде спешкой, написали заявления об отставке.

«Вчера внеочередная сессия горсовета Керчи отправила в отставку спикера Майю Хужину и ее заместительницу Ларису Щербулу. Это произошло после скандала с вручением ими подарков керченским блокадникам. Наверняка, многие из вас видели эти фотографии, где они вручали памятные медали и то ли хлеб, то ли пироги прямо в прихожих, не снимая роскошных шуб, которые, мягко говоря, на фоне жилища и облика ветеранов выглядели достаточно контрастирующе.

Причем, когда разразился скандал, и глава Керчи, и ее представитель не нашли ничего умнее, чем сказать, что ветеранам в принципе не нужны подарки, а шубы они не сняли потому, что торопились. Мы признательны главе Крыма, члену бюро Высшего Совета «Единой России» Сергею Аксенову, который дал жесткую оценку керченским руководителям и потребовал отправить их в отставку», – заявил Хинштейн.

Напомним, что несмотря на общественный резонанс, вызванный скандальными фото с блокадницей, ни Хужина, ни Щербула не были лишены партийных билетов – они остаются членами «Единой России». Как заявил секретарь крымской организации «Единой России», спикер парламента республики Владимир Константинов, чиновницы и так понесли наказание: «Они уже наказаны — зачем дважды наказывать».

Примечательно, что Хужину и Щербулу называют ставленницами Константинова. Якобы, именно с внутрикрымской борьбой губернатора Сергея Аксенова со спикером парламента Владимиром Константиновым и связан общественный резонанс вокруг поздравления керченских блокадников.

Интересно, что одновременно с этим своей должности лишился министр информации Крыма Сергей Зырянов, считавшийся креатурой Аксенова, а на его место назначен «человек Константинова», экс-глава администрации Сак Михаил Афанасьев.